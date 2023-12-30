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С наступающим Новым годом!
Вчера, 12:53
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Дорогие друзья!
От имени редакции Информационного агентства «Тамбов-информ» мы искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть эти яркие праздничные моменты наполнят вашу жизнь радостью, уютом и невероятными впечатлениями.
Мы гордимся тем, что в уходящем году вместе с вами мы делились самыми важными событиями, происходящими в Тамбовской области. Ваша поддержка и интерес к нашим материалам являются вдохновляющим двигателем нашей работы. Мы стремимся быть для вас надежным источником актуальной информации, аналитических материалов и интересных историй.
В этот особенный момент мы также хотим выразить глубокую благодарность всем участникам специальной военной операции, которые несут службу в защиту национальных интересов нашей страны. Ваша смелость и преданность делу заставляют нас чувствовать гордость и уважение. Желаем вам крепкого здоровья, надежной поддержки близких и мирного неба над головой.
Пусть наступающий год принесет вам новые вершины, удачи в делах, гармонии в отношениях и радостные моменты, которые запомнятся надолго. Пусть в каждом дне будет место светлым событиям, вдохновению и позитиву.
С наилучшими пожеланиями,
Коллектив ИА «Тамбов-информ»
Фото: ozon.ru
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