В Тамбове отменили праздничные концерты 0 В связи с происшедшими событиями в Белгороде, власти города Тамбова приняли решение об отмене новогодних концертов в областном центре. Это решение принято в знак солидарности и уважения к погибшим и пострадавшим в результате удара Вооруженных Сил Украины по Белгороду.

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие друзья! От имени редакции Информационного агентства «Тамбов-информ» мы искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть эти яркие праздничные моменты наполнят вашу жизнь радостью, уютом и невероятными впечатлениями.

В налоговой службе рекомендуют встретить Новый год без долгов 0 Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области рекомендует налогоплательщикам выполнить свои налоговые обязанности, чтобы встретить Новый 2024 год без задолженностей. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год истек 1 декабря.

Екатерина Мовчан может стать новым уполномоченным по защите прав предпринимателей области 0 На заседании Совета по развитию малого и среднего бизнеса в региональном правительстве рассмотрена кандидатура для замещения должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тамбовской области. Екатерина Мовчан, заместитель главы администрации Тамбова, была выбрана на данную позицию.

О работе ЗАГСа в Тамбове в выходные дни 0 В Тамбове гражданам будет предоставлена возможность воспользоваться услугами органов ЗАГСа в выходные дни и в период новогодних праздников. С 4 января по адресу: улица Интернациональная, 27 будет проводиться государственная регистрация рождения.

В отношении живодёра из Котовска возбудили уголовное дело 0 В частном приюте для кошек «Кошкин дом» в Тамбове объявили о возбуждении уголовного дела против жителя Котовска по обвинению в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). На данный момент расследование находится на стадии дознания. Пострадавший котенок, который почти полностью потерял

В Тамбове обсудили решение проблем с неприятными запахами от производств 0 Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова на своей странице в соцсетях рассказала о проведении 26 декабря рабочего собрания с предприятиями региона по решению проблемы неприятных запахов, исходящих от их производственной деятельности. Собрание было организовано в рамках

В новогодние праздники жители области будут обеспечены неотложной медицинской помощью 0 В новогодние праздники жители Тамбовской области будут обеспечены возможностью получения неотложной медицинской помощи ежедневно. Диагностические и скорые службы будут функционировать каждый день. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме 3 и 6 января, а узкие специалисты будут

Из-за «косяков» застройщика в Тамбове без отопления может остаться многоквартирный дом 0 Жильцы здания № 10 на Запрудном проезде в Тамбове столкнулись с серьезной проблемой, которая грозит лишить их горячей воды и отопления в холодное время года. Несмотря на зимний период, жители вынуждены были высказать свою беспокойство через многочисленные жалобы в различные органы.

В Тамбове начала работу приёмная Владимира Путина 0 В Тамбове начала свою работу общественная приёмная Владимира Путина, которая находится по адресу: улица Советская, 85 (IT стрелка). Это также место, где разместился региональный избирательный штаб кандидата в Президенты Российской Федерации, где осуществляется сбор подписей в его поддержку.

Жители пожаловались на затянувшийся капремонт многоэтажки в Тамбове 0 Работы по капитальному ремонту многоэтажного здания по адресу Рылеева, 45 в Тамбове, которые должны были завершить почти месяц назад, до сих пор не выполнены в полном объеме. На данный момент завершена лишь часть работ: фасад отделан только с одной стороны здания, в то время как с другой стороны

Эксперты заявляют о кадровой проблеме в Тамбовской области 0 Нехватка квалифицированных кадров, особенно в сферах рабочих и инженерных специальностей, становится все более острой, - об этом пишет издание «ПРАВО68». Многие управляющие компании и городские службы сталкиваются с дефицитом персонала, способного грамотно оперировать проектной документацией.

44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан 0 25 декабря 2023 г., исполнилось 44 года со дня ввода советских войск в Афганистан. Эта памятная дата важна не только для ветеранов войны в Афганистане, но и для всех тех, кто защищал интересы Родины в различных локальных сражениях, кто потерял своих близких в вооруженных конфликтах, и просто для

В Тамбове стартовала акция «Безопасный Новый Год» 0 Не забывайте о бдительности и сохраняйте душевное спокойствие на протяжении всех новогодних праздников. Сотрудники Управления Росгвардии Тамбовской области напоминают горожанам о важности соблюдения правил безопасности. В преддверии зимних праздников началась традиционная всероссийская

После обильного снегопада муниципалитеты области утопают в воде 0 На прошлой неделе в Тамбовской области шли затяжные снегопады, которые парализовали движение, оставили за собой сугробы и завалы. С приходом оттепели обширный слой снега на улицах городов оставили без должного внимания со стороны коммунальных служб, что стало причиной неудобств для жителей. Снежное

Сотрудники «ТСК» вернулись из очередной командировки в Новоайдарский район ЛНР 0 В середине декабря текущего года трое сотрудников Уваровского филиала АО «ТСК» вернулись из командировки в Новоайдарский район Луганской Народной Республики, который находится под попечением нашей области. В течение двух недель они активно участвовали в работе по восстановлению объектов

Остатки строительной компании «Козерог» снова выставлены на торги 0 Имущество строительного холдинга "Козерог" ООО СЗ "Компания Козерог" выставлено на повторные торги, как сообщает конкурсный управляющий Александр Железинский. Общая начальная стоимость 18 лотов составляет 2,2 млн рублей. Большинство лотов представлены материалами для складирования, такими как

«День Тамбовской области» на форуме «Россия»: РСХБ поможет региону добиться новых успехов в АПК 0 На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся «День Тамбовской области» с участием Главы региона Максима Егорова и заместителя Председателя Правления РСХБ Дениса Константинова.

В Тамбове депутаты планируют ввести новые штрафы 0 Депутаты Тамбовской городской Думы выступили с предложением о введении новых штрафов. В соответствующем документе предлагается установить запрет на устанавливаемые без специального разрешения ограждающие конструкции на территории многоквартирных домов, такие как ворота, калитки, шлагбаумы и заборы.

В Тамбове одной из новых улиц присвоят имя Степана Перекальского 0 Тамбовская городская Дума приняла решение присвоить имя Героя Советского Союза Степана Перекальского одной из недавно построенных улиц Тамбова. Это решение было утверждено на заседании городской Думы.