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Глава Тамбовской области Максим Егоров отчитался о результатах работы за 2023 год
Сегодня, 08:09
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17 мая в Тамбовской областной Думе глава региона Максим Егоров отчитался о результатах работы Правительства области за 2023 год. Он охватил различные сферы: здравоохранение, образование, экономику, инвестиционную политику, культуру, туризм, сельское и жилищное хозяйство, охрану окружающей среды и другие.
Накануне отчёта Максим Егоров провёл встречи с руководителями различных депутатских фракций в областной Думе.
В 2023 году завершилось строительство поликлиники на севере Тамбова и реконструкция корпусов детской областной больницы. Был проведён капитальный ремонт на 25 объектах здравоохранения, введены в эксплуатацию два новых ФАПа и Центры врача общей практики. В сфере онкологии регион достиг значительных успехов: одногодичная смертность пациентов снизилась на 5,2%.
Егоров также подчеркнул необходимость внедрения новых мер поддержки бизнеса, особенно в сфере гостеприимства и перерабатывающей промышленности.
Он отметил, что в Тамбовской области была разработана передовая система реабилитации участников спецоперации, которая получила высокую оценку Агентства стратегических инициатив и рекомендована для применения в других регионах России.
В завершение выступления Егоров призвал депутатов активно участвовать в общественном контроле за реализацией национальных проектов и государственных программ.
Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68)
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