Более двух тысяч жителей Тамбовской области участвуют в СВО Комментариев: 0



В своем выступлении Максим Егоров напомнил о сложной обстановке, в которой приходится работать правительству и организациям области. Тамбовская область продолжает активно вносить свой вклад в достижение целей специальной военной операции и поддержку жителей Донбасса.



— Каждый русский человек, каждый гражданин России сегодня живёт по принципу: всё для фронта, всё для победы. Сегодня более двух тысяч наших земляков защищают Родину на фронте. И наш общий долг — сделать всё для того, чтобы они вернулись домой с победой, - сказал Глава области.



Он также отметил, что поселок Землянский Инжавинского района стал первым в России, где был установлен памятник героям СВО. Предложив депутатам провести минуту молчания в память о павших героях.



Максим Егоров также напомнил о значительном вкладе Тамбовщины в восстановление Новоайдарского района Луганской Народной Республики. Благодаря соглашению о сотрудничестве в различных сферах, включая здравоохранение, образование, культуру, туризм и сельское хозяйство, уже восстановлены 11 социальных объектов.



Фото: Павел Васильев Глава региона Максим Егоров выступил перед депутатами Тамбовской областной Думы с отчётом, в котором была затронута важная тема - помощь российским военным и населению Донбасса. В знак уважения к героям СВО, депутаты провели минуту молчания.В своем выступлении Максим Егоров напомнил о сложной обстановке, в которой приходится работать правительству и организациям области. Тамбовская область продолжает активно вносить свой вклад в достижение целей специальной военной операции и поддержку жителей Донбасса., - сказал Глава области.Он также отметил, что поселок Землянский Инжавинского района стал первым в России, где был установлен памятник героям СВО. Предложив депутатам провести минуту молчания в память о павших героях.Максим Егоров также напомнил о значительном вкладе Тамбовщины в восстановление Новоайдарского района Луганской Народной Республики. Благодаря соглашению о сотрудничестве в различных сферах, включая здравоохранение, образование, культуру, туризм и сельское хозяйство, уже восстановлены 11 социальных объектов.Фото: Павел Васильев



