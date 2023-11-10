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Максим Егоров потребовал ускорить работы по благоустройству территорий
Летом текущего года глава Тамбовской области Максим Егоров, выражал опасения, что работы по благоустройству общественных пространств могут затянуться до глубокой осени. Прогноз оказался точным.
Завершился строительный сезон 2023 года, и пришло время оценить результаты новой программы благоустройства под названием «Дорога к дому». По итогам заседания оперативного регионального штаба по реализации нацпроектов областные власти отметили, что на некоторых объектах в Тамбове график выполнения работ нарушен. В связи с этим губернатор вынес распоряжение о том, чтобы руководитель администрации города вел контроль за подрядчиками даже в выходные дни. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона в пресс-релизе с интересным заголовком «Тамбовская область в числе лучших субъектов России по реализации нацпроектов».«Недоработки на начальном этапе ведут затем к многочисленным проблемам позже, в том числе к дополнительному финансированию, что в сегодняшних условиях неприемлемо. Также необходимо избавляться от недобросовестных подрядчиков, применяя к ним все законные меры воздействия»,
— сказал Глава региона Максим Егоров.
Согласно программе, планировалось обустроить 26 общественных пространств. Для этого выделялись средства в размере 510 миллионов рублей, из которых почти вся сумма, а именно 500 миллионов рублей, предоставлялась из федерального бюджета.
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