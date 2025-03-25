В Уварове досрочно демонтировали мост, угрожавший действующему мосту и жилым домам Комментариев: 0



Чрезвычайная ситуация произошла 13 апреля 2024 года — центральная часть моста, построенного ещё в 1909 году, рухнула в русло реки. Сооружение признали аварийным и оперативно приняли решение о его демонтаже. После получения финансирования городская администрация заключила контракт со специализированной организацией, которая приступила к работам уже 5 ноября.



За это время было демонтировано разрушенное сооружение длиной 17,5 метра и шириной 6,7 метра. Работы включали в себя расчистку русла и подмостового пространства, установку временных конструкций, таких как шпунтовые ограждения и плашкоуты, а также разборку пролётных строений, опор и мостового полотна. Всё это сопровождалось использованием современной техники и участием профессиональных бригад.



Смысл проблемы здесь заключался не только в самом обрушении. После того как мост рухнул, течение Вороны резко изменилось, вода начала подмывать берег. В результате в зоне риска оказались жилые дома, расположенные чуть выше по течению, а также новый мост. Существовала реальная угроза разрушения его несущих конструкций из-за подмыва.



По информации ГТРК «Тамбов», в ходе работ пришлось привлекать водолазов. Помимо остатков бетонных элементов, с территории вывезли более 5 тысяч кубометров грунта. Также было зачищено русло и прилегающие участки до начала весеннего паводка, что существенно снизило возможные риски.



Глава города Владислав Денисов подчеркнул, что демонтаж старого моста — не просто часть плана благоустройства, а важнейшая мера по обеспечению безопасности. Благодаря оперативной реакции администрации и слаженной работе мостовиков удалось не только устранить последствия обрушения, но и предотвратить возможную экологическую катастрофу. В Уварове досрочно завершили демонтаж аварийного моста через реку Ворона. Напомним, его центральный пролёт обрушился в апреле прошлого года. Несмотря на то, что по контракту работы должны были завершиться к 1 апреля, подрядчику удалось справиться раньше срока.Чрезвычайная ситуация произошла 13 апреля 2024 года — центральная часть моста, построенного ещё в 1909 году, рухнула в русло реки. Сооружение признали аварийным и оперативно приняли решение о его демонтаже. После получения финансирования городская администрация заключила контракт со специализированной организацией, которая приступила к работам уже 5 ноября.За это время было демонтировано разрушенное сооружение длиной 17,5 метра и шириной 6,7 метра. Работы включали в себя расчистку русла и подмостового пространства, установку временных конструкций, таких как шпунтовые ограждения и плашкоуты, а также разборку пролётных строений, опор и мостового полотна. Всё это сопровождалось использованием современной техники и участием профессиональных бригад.Смысл проблемы здесь заключался не только в самом обрушении. После того как мост рухнул, течение Вороны резко изменилось, вода начала подмывать берег. В результате в зоне риска оказались жилые дома, расположенные чуть выше по течению, а также новый мост. Существовала реальная угроза разрушения его несущих конструкций из-за подмыва.По информации ГТРК «Тамбов», в ходе работ пришлось привлекать водолазов. Помимо остатков бетонных элементов, с территории вывезли более 5 тысяч кубометров грунта. Также было зачищено русло и прилегающие участки до начала весеннего паводка, что существенно снизило возможные риски.Глава города Владислав Денисов подчеркнул, что демонтаж старого моста — не просто часть плана благоустройства, а важнейшая мера по обеспечению безопасности. Благодаря оперативной реакции администрации и слаженной работе мостовиков удалось не только устранить последствия обрушения, но и предотвратить возможную экологическую катастрофу.



