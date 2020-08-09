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В администрации Тамбовской области думают, как достраивать дом № 46 по ул. Коммунальная
Сегодня, 10:46
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Если еще вчера руководители администрации Тамбовской области обещали достроить проблемный дом № 46 по ул. Коммунальная до 30 сентября 2020 года, потом обещали до конца года, теперь оказывается, что чиновники только рассматривают варианты решения проблемы.
«На данный момент рассматриваются два варианта достройки дома. За счет привлечения средств инвестора с участием ООО «АИЖК Строй» по государственной программе области «Обеспечение доступным и комфортным жильем» или за счет софинансирования из федерального бюджета через процедуру банкротства застройщика. После решения арбитражного суда будет понятна дальнейший ход развития событий», - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области.
В конце июля предполагалось, что необходимое финансирование выделит застройщик ООО «Элитстрой» путём передачи имущества.
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