Власти обеспокоены большой задолженностью по налогам на имущество физических лиц 0 На планерном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина обсуждался вопрос налоговой дисциплины. Срок уплаты имущественных налогов в этом году истекает 1 декабря.

Сквер «спасателей» обойдётся в шесть миллионов рублей 0 В ходе рейтингового голосования жители города Тамбова новый сквер на севере областного центра будет называться «Сквер спасателей».

После вмешательства прокуратуры горячая вода пришла в жилой дом 0 Прокуратура Советского района города Тамбова приняла исчерпывающие меры по защите прав и интересов жителей одного из многоквартирных домов в областном центре, которые долгое время были лишены возможности получать качественное горячее водоснабжение.

Сотрудник ГИБДД пойдёт под суд за взятку 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Ожидается усиление юго-восточного ветра 0 В Тамбовской области ожидается усиление юго-восточного ветра.

В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19 0 Каждые сутки в Тамбовской области выявляют новые случаи заболевания COVID-19. Возраст заболевших от 21 до 79 лет, в особой группе риска пенсионеры. Заболевших выявляют не только в городах, но и сельских территориях, например, в Петровском районе.

В Тамбовской области полыхают пожары 0 За минувшие сутки в Тамбовской области сотрудники МЧС и работники лесного хозяйства принимали участие в ликвидации 63 техногенных пожаров. В частности источником 42 пожаров было возгорание сухой травы.

Эксперты: второй тур губернаторских выборов был неизбежен 0 В газете «Коммерсантъ» вышла аналитическая статья, посвященная прошедшим выборам главы администрации Тамбовской области и в Тамбовскую городскую Думу. В частности, в статье представлено мнение основных участников избирательной кампании.

Жители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадку 0 Жители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадку, на месте которой хотят построить магазин «Магнит». На днях они обратились с коллективным заявлением к главе администрации Тамбовского района Алексею Бородину.

В Тамбовскую область придет похолодание 0 Уходящая неделя сентября будет тёплой, сегодня столбик термометра прогреется до +24 градусов.

В администрации города представили проект развития заречной территории 0 Глава города Тамбова Наталия Макаревич в рамках программы «Уютный Тамбов» представила проект комплексного развития заречной территории областного центра.

Давыдов.Индекс: рейтинг Олега Иванова снизился в два раза 0 Согласно сентябрьскому выпуску «Индекса власти» подготовленного Фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов оказался на строчке 76-81, в августе он занимал место 39-49.

Для микрорайона в Котовске пробурят новую скважину 0 АО «Тамбовская сетевая компания» в рамках концессионного соглашения ведет строительство артезианской скважины для добычи воды, которая будет поставляться в микрорайон Солнечный города Котовска. В настоящее время там проживает более тысячи человек.

Депутаты гордумы проигнорировали заседание 0 Сегодня должно было состояться 75-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы VI созыва.

Два депутата областной Думы решили перейти в городскую Думу 0 Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы было принято решение о прекращении полномочий депутатов Александра Орионова и Константина Черкасова, которые по решению партии «Единая Россия» переходят в Тамбовскую городскую Думу.

В центре Тамбова в аварии разбился 38-летний мужчина 0 Сегодня ночью в Тамбове в результате ДТП разбился 38-летний мужчина. Мужчина за рулём отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, въехав в фонарный столб.

За загрязнение канализационными стоками реки Цны оштрафована администрация Тамбова 0 По результатам проверки органов прокуратуры за загрязнение канализационными стоками реки Цны к административной ответственности привлечена администрация города Тамбова.

Журналисты проведут расследование насчет строительства школы в Мичуринске 0 В Мичуринском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Квадр» Олега Коронцевича, которого обвиняют в совершении преступления по ст. 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «Квадр» выступала субподрядчиком при строительстве школы в

Четырех депутатов гордумы хотят лишить мандатов 0 Уже завтра на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы будет рассмотрен вопрос о лишении четырех депутатов Тамбовской городской Думы полномочий.

Сроки ремонта моста на ул. Базарной могут уйти в затяг 0 На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы депутаты обсудили вопрос ремонта мостового сооружения на ул. Базарной в городе Тамбове.