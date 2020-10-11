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Из-за кризиса десятки семей в Рассказовском районе не могут погасить долги по газу
Сегодня, 09:47
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В администрации Рассказовского района прошло совещание по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Среди прочего участники заседания обратили внимание, что из-за кризиса, связанного с пандемией накопились задолженности по оплате коммунальных услуг.
Например, по данным «Газпром-Межрегионгаз Тамбов» в районе таких есть более 30 семей. Власти будут прорабатывать меры для помощи в погашении вышеуказанной задолженности.
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