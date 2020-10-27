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В Тамбовской области для ремонта дорог используют переработанный асфальт
Сегодня, 11:12
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В Тамбовской области при капитальном ремонте дорог стали применять новые технологии. В частности при ремонте дороги в Петровском районе подрядчик решил применить технологию – ресайклинга.
Холодный ресайклинг — технология укрепления (стабилизации) грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемых в результате дробления асфальтобетонного лома (ФАЛа), различными вяжущими, путём предварительного фрезерования и смешения на дороге.
По словам подрядчика, новая технология позволяет увеличивать межремонтные и гарантийные сроки.
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