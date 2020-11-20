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Завершилась первая в России «Территория смыслов» в региональном формате

Сегодня, 09:46
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Завершилась первая в России «Территория смыслов» в региональном форматеВ Тамбовской области на базе отдыха ТГУ имени Г.Р. Державина «Галдым» завершил работу региональный этап Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Участниками регионального форума «Территория смыслов» стали почти сто молодых людей из всех районов и муниципальных образований Тамбовской области, в том числе студенты университетов и ссузов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений и активная молодежь.

Молодые люди в рамках конкурсов разработали инициативы по улучшению молодежной образовательной среды и сохранению талантов в нашем регионе.
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