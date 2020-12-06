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МЧС вновь предупредил об аномально холодной погоде
Сегодня, 16:55
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Тамбовской области в ближайшие дни морозы не будут ослабевать. В период с 9 по 11 декабря среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на семь и более градусов.
Экстремальные морозы продержатся в России еще три-четыре дня, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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