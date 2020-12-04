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На Тамбовскую область надвигаются аномальные морозы
4 декабря 2020
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МЧС предупреждает, что в период с 4 по 8 декабря в Тамбовской области температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов.
Низкие температуры могут стать причинами переохлаждений и обморожений, особенную опасность представляют ночные морозы до минус 20 градусов.
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