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Временно закрылся троллейбусный маршрут
Сегодня, 09:40
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Вчера в Тамбове временно закрылся троллейбусный маршрут № 10. Троллейбусы уступили свое место автобусам, поскольку на Моршанском шоссе проводятся работы по ремонту силового кабеля.
Расписание движения на маршруте можно уточнить, перейдя на сайт МБУ «Пассажирские перевозки».
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