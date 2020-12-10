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В Тамбове возможно возникновение проблем с общественными перевозками
Сегодня, 19:49
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Сфера общественных перевозок города Тамбова близка к кризисному состоянию, об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Отметим, что из-за снижения пассажиропотока в два раза сократилось количество машин на маршруте №30 «Автовокзал «Тамбов» — Рылеева — Автовокзал «Тамбов», а отдельные троллейбусный маршрут вообще прекратили свою деятельность.
«МУП «Тамбовгортранс» вообще может приостановить свою работу, судебные приставы по прошлым долгам вновь ограничивают деятельность предприятия. Не исключено, что завтра могут возникнуть вопросы по выплате заработной платы и закупкам топлива. Городские власти должны поддержать муниципальное предприятие и сохранить городской троллейбус», - считает Артем Александров.
Отметим, что в данный момент троллейбусное сообщение города находится под угрозой закрытия. Пассажиропоток по сравнению с январем снизился на 40%.
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