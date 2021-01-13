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ПЦР-лаборатория в ближайшие дни начнёт работать в Мичуринске
Вчера, 10:44
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Совсем скоро в городе Мичуринске заработает ПЦР-лаборатория на базе городской больницы № 2. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).
«Для оснащения лаборатории по выполнению ПЦР-исследований нашему лечебному учреждению было выделено более 15 миллионов из резервного фонда Правительства Российской Федерации и около четырёх миллионов из регионального бюджета», - отметили в городской больнице.
Фото: Юлия Новикова
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