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На фоне роста заболеваемости открыта новая лаборатория для тестирования на коронавирус
Сегодня, 10:14
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На базе областной клинической больницы была открыта новая лаборатория для тестирования на коронавирус. В Тамбовской области расчет число заболевших коронавирусной инфекцией, увеличивается число летальных исходов.
По словам заместителя начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева, в настоящее время тестирование организовано в 5 государственных и 6 частных лабораториях. В сутки проводится до 2 тысяч исследований.
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