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Тамбов погрузился в топливный коллапс
Сегодня, 10:40
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Последние дни в городе Тамбове сложился поистине топливный коллапс. У единственной метановой заправки в областном центре образовались огромные очереди из автобусов и машин. Из-за технического сбоя перестали работать несколько заправочных колонок. Автомобилисты часами не могут заправить свои машины. Многие автобусы не смогли во время выйти на рейс.
«Большие очереди на метановой заправке случаются постоянно. В целом, в обычные дни, чтобы заправиться метаном, требуется от 40 минут и больше. Я пользуюсь автомобилем на метане с 2015-го года, вот уже третий день не могу заправить свой автомобиль по одной простой причине – нужно отстоять несколько часов», - прокомментировал ситуацию «ПроТамбову» депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
В администрации города Тамбова заявили, что одной заправочной станции явно недостаточно. Кроме того, в связи с этим возникает много рисков, прорабатывается вопрос строительства новой станции.
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