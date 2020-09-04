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В Тамбове на единственном автовокзале произошёл пассажирский коллапс
Сегодня, 11:24
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Вчера не все пассажиры с автовокзала «Северный» в Тамбове смогли уехать. Из-за того, что работало ограниченное количество касс в здании вокзала образовалась огромная очередь за билетами, которая продолжилась и на улице.
Люди не успевали на свои рейсы. В настоящее время в областном центре работает только автовокзал «Северный».
Фото: редакция РИА «ТОП68»
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