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В Тамбовской области продолжается рост цен на продукты
Вчера, 10:22
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Несмотря на заявления властей о взятии под контроль цен на продукты питания в Тамбовской области продолжают дорожать яйца, овощи и мясо птицы. По информации Тамбовстата за последнюю неделю в Тамбове вновь подорожала курица (с 139,92 до 142,64 рублей), сосиски (с 323,33 до 327,50 рублей), яйца (с 75,31 до 76,83 рублей).
Ранее в Росптицесоюзе объяснили, что мясо кур подорожало из-за дефицита птиц.
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