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В Тамбовской области завершён период самоизоляции
Вчера, 17:39
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В Тамбовской области завершён период самоизоляции для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. В тоже время в администрации области рекомендуют перевести работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу.
Масочный режим сохраняется. Складывающаяся обстановка по коронавирусу находится на ежедневном контроле.
Фото – Тамбовская жизнь
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