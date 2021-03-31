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Продлен режим самоизоляции для пожилых людей
Сегодня, 11:14
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В Тамбовской области до 14 апреля 2021 года продлен режим самоизоляции. Его обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные постановлением области заболевания.
Сохраняются правила социального десантирования и масочный режим. В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано почти 30 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекции.
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