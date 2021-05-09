Жители Тамбова: «Тарифы на воду продолжают расти, а вода всё хуже» Комментариев: 0



«Большую тревогу вызывает качество воды, которую мы получаем от Водоканала. К сожалению, уже и фильтры, и отстаивание воды, не спасают от стойкого едкого запаха химии, который источает данная жидкость. Где допустимо использовать такую воду? Ну, разве что для мытья пола или сантехники в туалете. Даже стиральная машина начинает ломаться. А как её можно пить? Тарифы на воду продолжают расти, а вода всё хуже, и как людям выживать?», - отмечают горожане (орфография и пунктуация сохранены).



В ответ на жалобу администрация города Тамбова направила обращение в ресурсоснабжающую организацию АО «Тамбовские коммунальные системы» и управляющую компанию ООО «Жилищное управление № 1».



Согласно концессионному соглашению, которое утвердили депутаты Тамбовской городской Думы по предложению врип главы города Максима Косенкова, лишь за первые несколько лет тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся на 50%. Несмотря на миллиардные расходы, основная часть сетей может вообще не обновиться.



С такой позицией в руководстве города согласны не все.



«Нужно создавать муниципальный водоканал, - считает председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров. - В обязательном порядке предусмотреть бюджетное финансирование, в том числе за счёт участия в федеральных программах для разработки новых водозаборных узлов. Нельзя все затраты возлагать на горожан за счет повышения тарифов. Законодательная база для этого есть, пора вернуть водоканал под контроль города».





Иллюстрации: Shutterstock Жители города Тамбова продолжают жаловаться на качество воды в областном центре. Очередная жалоба поступила в адрес главы администрации области Александра Никитина:- отмечают горожане (орфография и пунктуация сохранены).В ответ на жалобу администрация города Тамбова направила обращение в ресурсоснабжающую организацию АО «Тамбовские коммунальные системы» и управляющую компанию ООО «Жилищное управление № 1».Согласно концессионному соглашению, которое утвердили депутаты Тамбовской городской Думы по предложению врип главы города Максима Косенкова, лишь за первые несколько лет тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся на 50%. Несмотря на миллиардные расходы, основная часть сетей может вообще не обновиться.С такой позицией в руководстве города согласны не все.- считает председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров. -Иллюстрации: Shutterstock



