Нужно проявить волю и реальную заботу о городе и горожанах Комментариев: 0



Кроме того, наконец-то было поддержано предложение фракции КПРФ о том, что бюджет должен вносить свой вклад в развитие объектов водоснабжения и водоотведения. Пока принято решение выделять из бюджета не менее 50 млн. рублей в год.



Врип главы города Тамбова Максим Косенков во время заседания гордумы предложил мне обосновать законодательную возможность создания МУП «Водоканал» в качестве альтернативы заключения концессионного соглашения. Этот вопрос мы уже обсуждали с руководством города. Опасения, что спустя несколько лет все МУПы будут ликвидированы в соответствии с федеральным законом, не касаются субъектов естественных монополий. Для справки, к сфере естественных монополий, в том числе отнесены: водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры.



Главная задача системы жизнеобеспечения — не извлечение прибыли, а повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания в интересах населения и других потребителей. Мы видим решение вопроса возрождения тамбовского водоканала в следующем. Возможно как создание нового юридического лица, так и передача полномочий МУП «ТТС». Устав МУП «ТТС» предусматривает следующие виды деятельности: водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, приём и транспортировка сточных вод; холодное водоснабжение, в том числе транспортировка воды, включая распределение воды, подвоз воды, подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения. Руководитель в организации есть, притом вполне профессиональный. Как раз появляется возможность минимизировать управленческие расходы, вместо создания отдельного юридического лица. В своё время создали же АО «ТКС», которое отвечало и за воду, и за тепло, и за электричество.



Главное – это наличие желания и воли администрации города Тамбова проявить реальную заботу о городе и его жителях и сделать муниципальный водоканал. Поэтому в рамках развития городского водоканала есть и конкретные предложения:



- передать сформированные ПТК по воде и водоотведению в хозяйственное ведение МУП «ТТС» или МУП «Водоканал» (если будет принято решение о создании нового юрлица);



- утвердить предприятию инвестиционную программу, для чего как раз запланирована бюджетная поддержка. В обязательном порядке предусмотреть бюджетное финансирование, в том числе за счёт участия в федеральных программах для разработки новых водозаборных узлов, чтобы исключить зависимость от «РКС», которые контролируют водозаборные узлы, и решить проблему с качеством и нехваткой в городе воды;



- провести докапитализацию предприятия, увеличив его уставный капитал. Для этих целей попросить субсидию у области;



- специализированную технику и оборудование можно взять в лизинг.



И это не полный список предложений по развитию муниципального водоканала, которые направлены в администрацию города Тамбова для принятия соответствующего решения. Ждем теперь ответа из администрации города Тамбова, буду настаивать на создании рабочей группы и детальной проработке каждого аспекта вопроса. Кроме того, буду настаивать на создании рабочей группы и детальной проработке каждого аспекта вопроса.



Артем Александров,

руководитель фракции КПРФ

в Тамбовской городской Думе На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 9 марта, не был внесён на рассмотрение вопрос заключения концессионного соглашения с ООО «ККС», о котором мы писали ранее и который вызвал серьёзные нарекания, как со стороны тамбовчан, так и профессионального сообщества. Благодаря принципиальной позиции горожан, выступивших против проекта «ККС», принятие спорного решения, удалось снова отложить. Вопрос, надолго ли?Кроме того, наконец-то было поддержано предложение фракции КПРФ о том, что бюджет должен вносить свой вклад в развитие объектов водоснабжения и водоотведения. Пока принято решение выделять из бюджета не менее 50 млн. рублей в год.Врип главы города Тамбова Максим Косенков во время заседания гордумы предложил мне обосновать законодательную возможность создания МУП «Водоканал» в качестве альтернативы заключения концессионного соглашения. Этот вопрос мы уже обсуждали с руководством города. Опасения, что спустя несколько лет все МУПы будут ликвидированы в соответствии с федеральным законом, не касаются субъектов естественных монополий. Для справки, к сфере естественных монополий, в том числе отнесены: водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры.Главная задача системы жизнеобеспечения — не извлечение прибыли, а повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания в интересах населения и других потребителей. Мы видим решение вопроса возрождения тамбовского водоканала в следующем. Возможно как создание нового юридического лица, так и передача полномочий МУП «ТТС». Устав МУП «ТТС» предусматривает следующие виды деятельности: водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, приём и транспортировка сточных вод; холодное водоснабжение, в том числе транспортировка воды, включая распределение воды, подвоз воды, подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения. Руководитель в организации есть, притом вполне профессиональный. Как раз появляется возможность минимизировать управленческие расходы, вместо создания отдельного юридического лица. В своё время создали же АО «ТКС», которое отвечало и за воду, и за тепло, и за электричество.Главное – это наличие желания и воли администрации города Тамбова проявить реальную заботу о городе и его жителях и сделать муниципальный водоканал. Поэтому в рамках развития городского водоканала есть и конкретные предложения:- передать сформированные ПТК по воде и водоотведению в хозяйственное ведение МУП «ТТС» или МУП «Водоканал» (если будет принято решение о создании нового юрлица);- утвердить предприятию инвестиционную программу, для чего как раз запланирована бюджетная поддержка. В обязательном порядке предусмотреть бюджетное финансирование, в том числе за счёт участия в федеральных программах для разработки новых водозаборных узлов, чтобы исключить зависимость от «РКС», которые контролируют водозаборные узлы, и решить проблему с качеством и нехваткой в городе воды;- провести докапитализацию предприятия, увеличив его уставный капитал. Для этих целей попросить субсидию у области;- специализированную технику и оборудование можно взять в лизинг.И это не полный список предложений по развитию муниципального водоканала, которые направлены в администрацию города Тамбова для принятия соответствующего решения. Ждем теперь ответа из администрации города Тамбова, буду настаивать на создании рабочей группы и детальной проработке каждого аспекта вопроса. Кроме того, буду настаивать на создании рабочей группы и детальной проработке каждого аспекта вопроса.Артем Александров,руководитель фракции КПРФв Тамбовской городской Думе



