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Школьные линейки пройдут только для 9 и 11 классов
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тамбовской области в общеобразовательных учреждениях последние звонки пройдут лишь в 9 и 11 классах 22 мая.
При этом как отмечают в управлении образования Тамбовской области для остальных классов последний звонок, по решению школы, может пройти в другой день и в другом формате.
Фото – «Новый Тамбов»
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