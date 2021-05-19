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Возбуждено уголовное дело по реализации нацпроектов
Сегодня, 09:43
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Вчера состоялось заседание коллегии прокуратуры Тамбовской области по вопросу соблюдения законодательства при реализации национальных проектов. Общий объем бюджетного финансирования нацпроектов в 2021 году составил более 9 млрд рублей.
За истекший период текущего года выявлено 70 нарушений закона, внесено 43 представления, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 1 исковое заявление, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 2 материала, по которым возбуждено 1 уголовное дело.
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