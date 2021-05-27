В Мичуринске запрещенные лекарства продавали без рецепта врача 0 В Мичуринске прошел масштабный рейд по пресечению незаконной продажи через сеть интернет наркосодержащих и сильнодействующих препаратов, продажа которых ограничена.

Владелец бренда «Шанель» подал в суд на тамбовского предпринимателя 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление от имени владельца мирового бренда «Шанель» к тамбовскому предпринимателю, который, скорее всего, без разрешения использовал бренд в предпринимательской деятельности.

МЧС предупреждает об ухудшении погоды 0 МЧС предупреждает, что завтра в Тамбовской области ожидается сильный ветер.

Аномальная жара установится в Тамбовской области 0 В выходные дни в Тамбовской области ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха будет превышать 30-32 градусов тепла в тени.

Объектам культурного наследия грозит исчезновение 0 Сегодня в Тамбовской областной Думе пройдет круглый стол по вопросам сохранения объектов культурного наследия. В настоящее время большому количеству памятников архитектуры и истории в области грозит исчезновение.

В Котовске в седьмой раз сорвался конкурсный отбор на главу города 0 В городе Котовске в седьмой раз сорвался конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Причина, как и прежде - самоотвод представителей администрации Тамбовской области, составляющих половину членов конкурсной комиссии.

Замначальника УФСИН по Тамбовской области отравили в колонию 0 Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника УФСИН России по Тамбовской области, которого признали виновным в мошеннических действиях. Преступник заявил семье осужденного, что их сын может выйти по УДО, но для этого нужны деньги.

На ул. Магистральной в Тамбове насмерть сбили пешехода 0 Сегодня в городе Тамбове на ул. Магистральная произошло ДТП со смертельным исходом.

Власти Тамбова передали жилой дом РПЦ 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты безвозмездно передали в собственность Религиозной организации «Вознесенский женский монастырь города Тамбова Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» жилые помещения по адресу улица Московская дом № 33, корпус

Максим Косенков: «С городской властью все в порядке» 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы в качестве дополнительного вопроса было рассмотрено изменение в положение о конкурсном отборе на должность главы города Тамбова. Споры разгорелись вокруг предложения продлить с двух до шести месяцев процедуру назначения нового конкурса, если

В Мичуринске пройдут мероприятия посвящённые Дню пограничника 0 Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника. Члены ММО ТО ООО "РСВА" с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить.

В Сосновском районе пытаются сорвать строительство экотехнопарка 0 Вчера была зафиксирована очередная попытка несанкционированного проникновения на территорию, на которой предполагается строительство экотехнопарка «Центральный». На территории в Сосновском районе были замечены посторонние лица, прибывшие на автомобиле Mitsubishi Outlander.

С 1 июня стартует купальный сезон 0 С 1 июня в Тамбовской области стартует купальный сезон, который продлится до 31 августа 2021 года.

Жители Тамбова заплатят за ремонт сетей миллиарды рублей 0 Горожане снова интересуются темой повышения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. В связи с тем, что была заключена концессия с новым оператором — ООО «ККС», необходимо было установить тариф для него. Тариф установили с учетом спорного решения, которое было принято депутатами Тамбовской

В администрации Тамбова назначен новый замглавы 0 В администрации города Тамбова назначен новый заместитель главы исполнительно-распорядительного органа, им стал Андрей Гриднев, который до этого был помощником главы администрации области.

Доходы депутатов гордумы от 18 тысяч до 123 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы предоставили сведения о доходах за 2020 год.

Представлен новый вице-губернатор 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе планерного совещания представил своего нового заместителя, им стал Александра Коробко.

Заместитель прокурора области проведет прием котовчан 0 27 мая заместитель прокурора Тамбовской области Антон Горобцов с 14 до 15 часов в режиме ВКС осуществит личный приём граждан, проживающих на территории города Котовска.

Имущество авторемонтного завода «Моршанский» пустят с торгов 0 Объявлен аукцион на продажу имущества авторемонтного завода «Моршанский», который находится в стадии банкротства. На аукцион выставлены административное здание, здания цеха ремонта двигателей и электроцеха, станция технического обслуживания, общая стоимость имущественного комплекса почти 3 млн

Содержание безнадзорных животных обойдется в 243 руб. в день 0 Управление ветеринарии Тамбовской области утвердило стоимость услуг по содержанию, стерилизации, кремации и т.д. бездомных животных. Например, стоимость ежедневного содержания одного животного в приюте составит 242 рубля 88 копеек, а кремация более 2 тыс. рублей.