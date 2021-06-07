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В Тамбове открыли МФЦ в сфере ЖКХ
В здании крытого рынка в Тамбове был открыт центр обслуживания клиентов АО «ТСК» и АО «ТОСК», своего рода МФЦ в сфере ЖКХ. В центре потребители жилищно-коммунальных услуг могут задать интересующие их вопросы, получить необходимые справки и документы.
Открытие МФЦ в сфере ЖКХ обусловлено необходимостью налаживания комфортного взаимодействия между областными службами жилищно-коммунального хозяйства и потребителями.
Фото: Надежда Золотарева
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