|
Вместо спортивного объекта в Тамбове хотят возвести многоэтажку
Вчера, 18:57
Комментариев: 0
Версия для печати
Негативным образом разворачиваются события вокруг застройки территории «Олимпийского» бассейна в районе пересечения улиц Агапкина и Глазкова. Вместо строительства самого большого плавательного бассейна в Тамбове на участке возвели мини-бассейн, под этим предлогом выкупили земельный участок площадью 8 496 кв.м. всего лишь за 3 млн. рублей, который хотят застроить многоквартирными высотками.
Ранее проверка Тамбовского УФАС показала, что городская администрация не имела законных оснований продавать землю без конкурсных процедур.
«Ситуация, возникшая по вине администрации города Тамбова, привела к конфликту с застройщиком, который длится не первый год. На сторону застройщика встало и управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области. Горожане возмущены такой позицией, отмечают, что на самом деле большинство местных жителей против застройки территории и власти игнорируют факты нарушения законодательства», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
Местные жители готовы к решительным действиям, в том числе к проведению публичных мероприятий.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.