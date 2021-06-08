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Вместо спортивного объекта в Тамбове хотят возвести многоэтажку

Вчера, 18:57
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Вместо спортивного объекта в Тамбове хотят возвести многоэтажку Негативным образом разворачиваются события вокруг застройки территории «Олимпийского» бассейна в районе пересечения улиц Агапкина и Глазкова. Вместо строительства самого большого плавательного бассейна в Тамбове на участке возвели мини-бассейн, под этим предлогом выкупили земельный участок площадью 8 496 кв.м. всего лишь за 3 млн. рублей, который хотят застроить многоквартирными высотками.

Ранее проверка Тамбовского УФАС показала, что городская администрация не имела законных оснований продавать землю без конкурсных процедур.

«Ситуация, возникшая по вине администрации города Тамбова, привела к конфликту с застройщиком, который длится не первый год. На сторону застройщика встало и управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области. Горожане возмущены такой позицией, отмечают, что на самом деле большинство местных жителей против застройки территории и власти игнорируют факты нарушения законодательства», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.

Местные жители готовы к решительным действиям, в том числе к проведению публичных мероприятий.
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Вместо спортивного объекта в Тамбове хотят возвести многоэтажку

Вчера, 18:57
0
Негативным образом разворачиваются события вокруг застройки территории «Олимпийского» бассейна в районе пересечения улиц Агапкина и Глазкова. Вместо строительства самого большого плавательного бассейна в Тамбове на участке возвели мини-бассейн, под этим предлогом выкупили земельный участок площадью

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