Вместо спортивного объекта в Тамбове хотят возвести многоэтажку 0 Негативным образом разворачиваются события вокруг застройки территории «Олимпийского» бассейна в районе пересечения улиц Агапкина и Глазкова. Вместо строительства самого большого плавательного бассейна в Тамбове на участке возвели мини-бассейн, под этим предлогом выкупили земельный участок площадью

Жители мкр. Слобода добиваются строительства дороги 0 Вчера в мкр. Слобода Тамбовского района прошло рабочее совещание с участием руководства области и муниципалитета по вопросу строительства дороги по ул. Радищева.

В Тамбове открыли МФЦ в сфере ЖКХ 0 В здании крытого рынка в Тамбове был открыт центр обслуживания клиентов АО «ТСК» и АО «ТОСК», своего рода МФЦ в сфере ЖКХ.

«Единая Россия» определилась с делегатами на съезд 0 8 июня, в Тамбове состоялся первый этап 33-й Конференции Тамбовского регионального отделения «Единой России». На конференции были выбраны делегаты на съезд, ими стали победители предварительного голосования

Жители Тамбова о транспортных проблемах: «Выехать из дома невозможно» 0 Жители города Тамбова написали сообщение на сайте главы администрации области «Прямая линия. Александр Никитин». В нем они попросили нанести новую разметку на дорогу, поскольку двойная сплошная на улице Чичерина создает проблемы.

В деятельности АО «ТКС» прокуратура выявила очередные нарушения 0 В ходе прокурорской проверки прокуратурой установлено, что АО «ТКС» осуществляет поставку воды населению и организациям в городе Тамбове, в том числе с использованием артезианской скважины № 40а.

В Тамбове складывается сложная ситуация в сфере общественных перевозок 0 Жители города Тамбова продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. В частности после 20:30 с района «Динамо» в район «Лётка» не ходят автобусы, рейсы отменены.

Врача будут судить за смерть новорожденного 0 Органами прокуратуры утверждено обвинительное заключение по обвинению врача «Кирсановской ЦРБ» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В области в два раза зафиксирован рост заболеваемости COVID–19 0 Несмотря на массовую вакцинацию за последние две недели в Тамбовской области зарегистрирован рост ежедневной заболеваемости COVID–19 почти в два раза, об этом шел разговор на планерном совещании в администрации области.

Сотрудница соцуслуг расхищала и обналичивала бюджетные средства 0 Органами прокуратуры выявлен факт мошенничества в ТОГБУ СОН «Центр соцуслуг для населения г. Рассказово и Рассказовского района».

Украинская фура улетела в кювет: есть пострадавшие 0 Вчера в районе селе Березка в Тамбовском районе произошло серьезное ДТП – украинская фура улетела в кювет. Водитель фуры не справился с управлением на мокрой дороге.

«Дом терпимости» стал объектом культурного наследия 0 Подписано постановление о включении в реестр объектов культурного наследия Тамбовской области «доходного дома А.А.Монякова», который располагается на ул. Носовская, 8 в городе Тамбове.

Продолжается банкротство ФК «Тамбов» 0 В рамках процедуры банкротства ФК «Тамбов» до 14 июня сотрудники клуба должны выбрать своего представителя, который будет участвовать в процессе.

Завтра девять тамбовских улиц останутся без электричества 0 В понедельник специалисты АО «ОРЭС-Тамбов» продолжат проведение плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

Жители Моршанского района с трудом могут проехать по ул. 1-я Москва 0 Жители села Алгасово Моршанского района не первый год просят властей отремонтировать дорогу по ул. 1-я Москва, которая находится в ужасном состоянии — даже спецтехника, по словам жителей, не может подъехать к домам.

В Моршанске пропавший ребенок найден мертвым 0 Следственные органы проводят проверку по факту гибели 2-летнего мальчика из города Моршанска.

В Тамбовской области разрешили празднование Дня России 0 В постановление администрации Тамбовской области о введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесены изменения, позволяющие проведение массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города Тамбова.

В Тамбовской области установились затяжные дожди 0 Со вчерашнего дня в Тамбовской области установились затяжные дожди, которые продолжатся на выходных и на следующей неделе.

В Тамбове ищут подростков, которые запустили «колесо-разрушитель» 0 В Тамбове разыскивают подростков, которые столкнули тяжелую автомобильную шину на Набережной в сторону р. Цна.

Жители Красносвободного живут как «в глухой таёжной деревне» 0 Жители села Красносвободное Тамбовского района продолжают бить тревогу по поводу закрытия почтового отделения в селе - на месте почты начали возводить храм. В администрации Тамбовской области ответили местным жителям, что сообщение рассматривается, однако окончательного ответа жители пока так и не