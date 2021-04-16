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Жители микрорайона «Московский» выступают против точечной застройки
Вчера, 20:16
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В микрорайоне «Московский» в городе Тамбове снова кипят страсти. Жители, проживающие по улице Глазкова/Агапкина, обеспокоены новыми планами застройщика построить по улице Мичуринская многоэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа с помещениями общественного назначения на первом этаже. В настоящее время объявлены общественные обсуждения проекта.
«Напомню, что на этом месте городские власти планировали построить «Олимпийский» бассейн с дорожками на 50 метров, трибунами на 500 мест и малой ванной для обучения детей навыками плавания. Вместо этого земельный участок площадью 8 496 кв.м. продали физическому лицу в конце ноября 2016 года без проведения торгов за 3 млн. рублей в нарушение требований антимонопольного законодательства. Считаю, что городские власти должны принять необходимые меры для возврата земельного участка», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который не первый год занимается проблемой.
«Север 15 лет имеет проблему с водой и канализацией. Давай усугубим», - пишет местный житель.
По словам местных жителей, на этом месте, где собираются строить многоэтажку, проходят коммуникации северного микрорайона. Там же стоит газовая станция.
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