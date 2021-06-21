Продукцию «М-КОНС-1» можно приобрести в интернет - магазине OZON 0 Продукцию ООО «Экспериментальный центр «М-КОНС-1» теперь можно приобрести в интернет - магазине OZON. Пока на популярной коммерческой площадке представлены рассольник и огурцы в заливке. В перспективе тамбовское предприятие планирует расширить ассортимент реализуемой через интернет-магазин

На предприятии «Тамбовский бекон» погиб рабочий 0 Начата доследственная проверка по факту гибели рабочего на ООО «Тамбовский бекон» в Знаменском районе.

Суд встал на сторону почтальона в споре с работодателем 0 Тамбовский областной суд восстановил нарушенные трудовые права работника одного из почтовых отделений города Тамбова. Почтальон Татьяна Болтнева с другими работниками неоднократно пыталась защитить свои трудовые права, за что и поплатилась - под надуманным предлогом, по статье ст. 81 ТК РФ

Жители Рассказовского района: «Все вокруг загажено пластиком» 0 Жители Рассказовского района бьют тревогу по поводу деятельности мусорного полигона в районе села Татарщино. По словам местных жителей из-за отсутствия нормального забора мусор разлетается по всей округе.

В Тамбове напротив жилого дома хотят построить мотель 0 Новые события разворачиваются вокруг земельного участка напротив жилого дома № 131 по ул. Чичканова города Тамбова. В прошлом году там захотели построить автосервис, но жильцы дома выступили категорически против планов застройщика. Сегодня владелец земли намерен построить мотель.

Завтра ожидается пик жары 0 По информации синоптиков завтра в Тамбовской области ожидается пик жары. Температура воздуха достигнет 40 градусов тепла. На памяти сотрудников Гидрометеоцентра подобная жара была в 2010-м году.

Возбуждено новое уголовное дело по строительству дома по ул. Коммунальной, 46 0 По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при строительстве дома № 46 по ул. Коммунальной г. Тамбова по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ.

Открылся обновленный офис Россельхозбанка в Знаменке 0 21 июня в р.п. Знаменка Тамбовской области открылся обновленный офис регионального филиала Россельхозбанка по новому адресу: улица Советская, д. 21.

IV Съезд АККОР в Тамбове: Россельхозбанк «стремится во всём поддерживать аграриев» 0 В Тамбовской области состоялся IV Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, посвященный 30-летию фермерского движения в регионе.

Дольщики проблемного дома в Тамбове получат денежную компенсацию 0 Участники долевого строительства дома по улице Базарной в Тамбове получат денежную компенсацию. Проблемный застройщик ООО «Махаон» должен был ввести в эксплуатацию дом еще несколько лет назад.

В Тамбове возможны перебои с холодной водой 0 Завтра на юге и в центре города Тамбова возможны перебои с холодным водоснабжением - это связано с вводом в работу нового участка водовода.

Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты областной Думы 0 Сегодня прошла конференция Тамбовского областного отделения КПРФ по выдвижению областного списка кандидатов в депутаты Тамбовской областной Думы седьмого созыва.

Синоптики предупреждают о великой засухе 0 Появляются новые подробности, связанные с погодой на следующей неделе в Тамбовской области.

Более 100 водителей автобусов оштрафовали за нарушение правил ПДД 0 Сотрудники ГИБДД активно проводят акцию «Автобус» направленную на соблюдение водителям пассажирского транспорта правил дорожного движения.

Жильцам по ул. О. Кошевого вместо капремонта предложили самим отремонтировать дом 0 Уже несколько лет жильцы дома № 1 по ул. О. Кошевого добиваются от властей проведения капитального ремонта инженерных систем. Согласно программе капремонта, работы должны были провести еще в 2016 году, потом их перенесли на 2021 год и снова заветный капремонт может обойти дом.

12,5 лет тюрьмы за сексуальные надругательства над ребенком 0 Суд вынес обвинительный приговор жителю Тамбовской области, которого признали виновным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

На Тамбовскую область надвигается аномальная жара 0 На следующей неделе в Тамбовской область установится аномально жаркая погода, температура воздуха превысит 34 градусов тепла. Осадков не ожидается до пятницы.

За соблюдением ПДД начали следить квадрокоптеры 0 В Тамбовской области за соблюдением правил дорожного движения будут следить квадрокоптеры, которые могут фиксировать нарушения ПДД, госномер нарушителя и записывать правонарушения на видео.

Известный уроженец Тамбова завершил выступления на Евро-2020 0 Российский футболист Юрий Жирков, родившийся и сделавший свои первые шаги в футболе в городе Тамбов, вынужденно завершил выступления за сборную на чемпионате Европы.

Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» планируют направить в суд 0 Вчера начальник управления МВД России по Тамбовской области, генерал-майор полиции Н.В. Скоков провел прием представителей «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей», общественности и депутатского корпуса по вопросу расследования уголовного дела в отношении ООО «Инждорстрой», а также