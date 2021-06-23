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Лечебную воду стали экспортировать в Китай
Сегодня, 10:20
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На базе тамбовского предприятия «Алмаз» налажен выпуск легкой воды, которую решили экспортировать за рубеж, в том числе в Китай.
На данный момент предприятие ежемесячно выпускает до 15 тыс. литров «легкой» воды, в ближайшее время планируется нарастить производство до 200 тыс. литров.
Легкая вода, очищенная от тяжелых изотопологов, за счет своих транспортных свойств эффективно выводит токсины и продукты метаболизма из организма, используется для лечения различных заболеваний.
© Depositphotos / assistant
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