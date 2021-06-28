Мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился 0 В селе Глазок в Мичуринском районе произошло происшествие - мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился. По дороге в медицинское учреждение пострадавший скончался.

Умер директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 0 После операции на поджелудочной железе скончался директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Валерий Кантеев, ему было 65 лет, - сообщает «ПроТамбов».

За неделю в Тамбовской области утонуло 12 человек 0 За прошлую неделю в Тамбовской области на водных объектах утонуло 12 человек.

В Тамбове устраняют последствия шквалистого ветра 0 Вчера на город Тамбов обрушился шквалистый ветер с дождем. В результате чего по нескольким адресам упали ветки и деревья, на отдельных участках произошел обрыв линии электропередач.

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 0 Вчера главный санитарный врач Тамбовской области Владимир Агафонов принял решение об обязательной вакцинации от коронавируса для работников органов власти и сотрудников отдельных категорий бизнеса.

Прокурор области взял на контроль «кейс» Дмитрия Кривенко 0 Сегодня, 28 июня 2021 года, прокурор области Александр Гулягин на личном приеме принял представителя ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей и депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу расследования уголовного дела в отношении ООО «Инждорстрой», а также череды

Тамбовская область нарастила производство пищевой продукции 0 С начала года Тамбовская область заметно нарастила производство пищевой продукции, в том числе по направлениям: мукомольное производство на 22%, мяса на 16%, на 13 процентов больше в регионе стали производить сыра.

В Тамбове утонули в реке 20-летняя девушка и парень 0 Вчера на пляже «Золотые пески» в городе Тамбове произошла трагедия – утонула молодая пара: 20-летняя девушка и ее парень.

Фасад «Родины» должны отремонтировать в 2021 году 0 Собственник объекта культурного наследия - кинотеатр «Родина» в городе Тамбове, согласовал с управлением по сохранению объектов культурного наследия сроки проведения ремонтных работ.

Коммунисты определились с кандидатами в депутаты Госдумы 0 На XVIII съезде КПРФ были выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ. Тамбовская область оказалась в партийной группе вместе с Липецкой и Пензенской. Возглавит группу Георгий Камнев (г. Пенза), на третьем месте Андрей Жидков (Тамбов), также входит в группу Артем Александров.

Семилетний мальчик утонил в Никифоровском районе 0 В Никифоровском районе произошла трагедия семилетний мальчик утонул в реке Польной Воронеж, когда пришел отдыхать на водный объект вместе с родственниками.

Строительство рассказовского ФОКа приостановлено 0 На неопределенный период приостановлено строительство масштабного спортивного объекта в городе Рассказово. В областном управлении по физической культуре и спорту ИА «Онлайн Тамбов.ру» сообщили, что контракт был расторгнут в конце прошлого года. Работы по строительству выполнены лишь на 13%.

В Тамбове почти 5 млн рублей «закопали» при ремонте участков ул. Гастелло 0 В Тамбове разгорелся скандал вокруг восстановительных работ АО «ТКС», которые за 4,5 млн рублей восстановили дорожное покрытие после ремонта изношенного коллектора, - сообщает издание «ПРАВО68». На работы были направлены сэкономленные от реализации инвестиционной программы денежные средства.

Лечебную воду стали экспортировать в Китай 0 На базе тамбовского предприятия «Алмаз» налажен выпуск легкой воды, которую решили экспортировать за рубеж, в том числе в Китай.

«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты 0 Вчера на Конференции Тамбовского регионального отделения «Единой России» был утвержден список кандидатов в депутаты Тамбовской областной Думы.

Депутаты будут решать вопрос о системе избрания главы Тамбова 0 Комитет по местному самоуправлению Тамбовской городской Думы рассмотрит вопрос о способе (форме) избрания главы города Тамбова. Временная комиссия внесла два варианта: возвращение прямых выборов (предложение депутата Артема Александрова) и возврат к прежней схеме руководства городом, когда главой

Продукцию «М-КОНС-1» можно приобрести в интернет - магазине OZON 0 Продукцию ООО «Экспериментальный центр «М-КОНС-1» теперь можно приобрести в интернет - магазине OZON. Пока на популярной коммерческой площадке представлены рассольник и огурцы в заливке. В перспективе тамбовское предприятие планирует расширить ассортимент реализуемой через интернет-магазин

На предприятии «Тамбовский бекон» погиб рабочий 0 Начата доследственная проверка по факту гибели рабочего на ООО «Тамбовский бекон» в Знаменском районе.

Суд встал на сторону почтальона в споре с работодателем 0 Тамбовский областной суд восстановил нарушенные трудовые права работника одного из почтовых отделений города Тамбова. Почтальон Татьяна Болтнева с другими работниками неоднократно пыталась защитить свои трудовые права, за что и поплатилась - под надуманным предлогом, по статье ст. 81 ТК РФ

Жители Рассказовского района: «Все вокруг загажено пластиком» 0 Жители Рассказовского района бьют тревогу по поводу деятельности мусорного полигона в районе села Татарщино. По словам местных жителей из-за отсутствия нормального забора мусор разлетается по всей округе.