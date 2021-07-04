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» » Экс-глава сельсовета похищала бюджетные деньги

Экс-глава сельсовета похищала бюджетные деньги

Сегодня, 08:59
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Экс-глава сельсовета похищала бюджетные деньги Около 250 тысяч рублей из бюджета похитила экс-глава сельского совета из Мичуринского района, которая заключала фиктивные договора на решение вопросов местного значения, а деньги присваивала себе. При этом работы выполнялись силами фермерских хозяйств или местными жителями.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным утвержденным направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото 31tv.ru
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