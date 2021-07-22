Ушел из жизни бывший зампрокурора области Дмитрий Гурулёв 0 Из жизни ушел заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулев, который ранее был заместителем прокурора Тамбовской области. Причина смерти – осложнения от коронавируса.

Во многих бюджетных учреждениях Тамбова не установлены приборы учета 0 На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений города.

В Тамбове проверяют торговлю квасом и мороженым 0 В Тамбове сотрудники администрации провели рейды по проверке выносной торговли квасом и мороженым. В ходе проверки возникали вопросы и по обработке рабочих мест.

В центре Тамбова жильцы дома живут без горячей воды 0 В Тамбове жильцы многоквартирного дома № 119 по ул. Советской больше года живут без нормального горячего водоснабжения. Проблема началась весной прошлого года и до сих пор тянется. Как рассказали местные жители, люди обращались во всевозможные инстанции: управляющую компанию ООО «УК Центральная»,

В Тамбове закрыли единственный зоопарк 0 В Тамбове на ул. Московской закрыли единственный зоопарк, причина непростая экономическая ситуация. Большая часть животных распродана в другие зоопарки. На месте учреждения будет создан экологический научно-образовательный центр.

В Тамбове выступили за добровольную вакцинацию 0 На днях в городе Тамбове прошли общественные обсуждения организованные депутатами от КПРФ актуальных социально-экономических вопросов, а также темы обязательного вакцинирования.

В области погасили 70-миллионную задолженность по зарплате 0 Сегодня состоялось заседание коллегии прокуратуры, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие 2021 года. Особое внимание прокуратура уделяет вопросам защиты трудовых прав.

На предприятиях продолжается вакцинация от COVID-19 0 В Тамбовской области продолжается вакцинация от COVID-19. Некоторые работодатели организуют мобильные пункты вакцинации.

Ливень парализовал отдельные улицы в Тамбове 0 Прошедший вчера ливень парализовал в городе Тамбове отдельные улицы. На севере областного центра в районе ТЦ «Карусель» автомобили едва ли смогли разъехаться на перекрестке — дорогу снова затопило, так же, как и несколько дней назад, в отдельные моменты было парализовано движение для легковых

В поселке Новая Ляда появится приют для безнадзорных животных 0 В связи с ростом жалоб жителей Тамбовской области на бродячих собак принято решение организовать на территории региона несколько приютов для животных, в том числе в поселке Новая Ляда Тамбовского района.

В Тамбовской области разрешили проводить агитационные мероприятия 0 Внесены изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области», которые разрешили в период выборов проводить кандидатам и партиям агитационные мероприятия.

Под Красненским карьером планируют проложить водовод 0 В северной части города Тамбова планируют заменить проблемный водовод, проходящий по ул. Рылеева. Трубу, которая заменит изношенный водовод, рвущийся несколько раз в год, хотят проложить под Красненским карьером.

На тамбовчан могут возложить уборку городских территорий 0 Вокруг новой редакции правил благоустройства города Тамбова разгорелись серьезные дебаты. Согласно поправкам, которые были внесены в правила фракцией партии «Родина» обязанность по содержанию и благоустройству территорий возложена не только на собственников, но и на лиц, ответственных за

За 7,5 млн рублей в областном центре будут отлавливать собак 0 Из бюджета города Тамбова на отлов бездомных животных планируют выделить 7,5 млн рублей.

В Тамбове есть непригодные для купания пляжи 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил в городе Тамбове непригодные для купания пляжи.

В Тамбове ликвидируют последствия грозы 0 Ночью Тамбовскую область накрыл шквалистый ветер и гроза, что привело, к множественным обрывам линий электропередач и обрушению отдельных конструкций.

Тамбовчан беспокоит качество питьевой воды 0 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области подвело итоги работы за первое полугодие 2021 года.

Жители многоэтажки в Тамбове просят: «спасти детей от героина» 0 В городе Тамбове на ул. Куйбышева, недалеко от рынка на фасаде многоквартирного дома появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям.

Несмотря на пандемию коронавируса в Тамбове проведут ярмарку меда 0 С 30 июля по 22 августа в Тамбове пройдет ежегодная ярмарка меда, которая расположится на территории городского парка культуры и отдыха.

«Госуслуги» рассылают уведомления о многомесячном отключении воды 0 Жителям ряда многоквартирных домов Тамбова пришли уведомления с сайта госуслуг об отключении горячей воды, сроком превышающем два месяца.