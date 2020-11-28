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От коронавируса ушел из жизни один из талантливых актеров Драмтеатра
Сегодня, 09:59
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Ушел из жизни один из талантливых актеров Тамбовского драматического театра Валерий Голобородов. Актер умер в больнице от последствий, вызванных коронавирусом.
Выпускник Ростовского училища искусств. В 1979 году приглашен в труппу Тамбовского драматического театра. В 1987 году закончил заочное отделение режиссерского факультета (актерская группа) ГИТИСа имени А.В. Луначарского. За десятилетия работы в театре Валерий Анатольевич успел поучаствовать во многих спектаклях.
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