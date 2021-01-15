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» » Ушел из жизни бывший высокопоставленный чиновник Михаил Макаров

Ушел из жизни бывший высокопоставленный чиновник Михаил Макаров

Сегодня, 10:01
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Ушел из жизни бывший высокопоставленный чиновник Михаил МакаровНа днях ушел из жизни бывший первый заместитель главы администрации Тамбова, директор ОГУП «Тамбовтеплоэнергоресурс» Михаил Макаров. В администрации города Михаил Макаров курировал сферу ЖКХ.
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