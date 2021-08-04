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В Тамбовскую область возвращается аномально жаркая погода
Сегодня, 10:18
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Управление МЧС России по Тамбовской области предупреждает, что в Тамбовскую область 6-8 августа возвращается аномально жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до 33 градусов тепла.
На фоне такой жары прогнозируется с вероятностью 55-75 % возникновение чрезвычайных ситуаций на территории районов области.
Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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