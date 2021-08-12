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В Тамбове торговые центры оборудовали пунктами вакцинации
Теперь пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в торговых центрах, на днях в Тамбове были открыты мобильные пункты. В частности, сотрудники больницы архиепископа Луки развернули прививочный пункт в «Бегемоте» на улице Советской. Четвёртая городская клиническая больница открыла пункт в ТРЦ «Рио», пятая поликлиника — в «Ашане», третья клиническая больница — в гипермаркете «Магнит» на улице Советской.
Желающим делают прививку вакциной «Спутник Лайт».
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Теперь пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в торговых центрах, на днях в Тамбове были открыты мобильные пункты.
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