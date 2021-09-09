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АО «ТСК» подарила Сосновскому району свыше двух километров светлой дороги
9 сентября 2021
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Более 40 светодиодных светильников на участке дороги от рабочего посёлка Сосновка до Челнавского лесхоза в Сосновском районе были установлены за счет средств АО «ТСК».
Кроме того, по просьбе органов местного самоуправления сетевая компания построила 250 метров линии уличного освещения в самом райцентре на улице Мичурина.
Работы были проведены в кратчайшие сроки.
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