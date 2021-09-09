Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области закрыли старейший спиртзавод

В Тамбовской области закрыли старейшую школу

Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска

У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку

В Тамбове обрушилась стена жилого дома по улице Октябрьской

Обманутые дольщики с ул. Коммунальная, 46 требуют достроить дом

Обманутые предприниматели считают, что воронежский экс-предприниматель злостно уклоняется от погашения долгов

В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции

В Тамбове могут изменить способ избрания главы города

Ливень парализовал отдельные улицы в Тамбове

В области наблюдается дефицит вакцины от коронавируса

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва

» » АО «ТСК» подарила Сосновскому району свыше двух километров светлой дороги

АО «ТСК» подарила Сосновскому району свыше двух километров светлой дороги

9 сентября 2021
Комментариев: 0
Версия для печати
АО «ТСК» подарила Сосновскому району свыше двух километров светлой дорогиБолее 40 светодиодных светильников на участке дороги от рабочего посёлка Сосновка до Челнавского лесхоза в Сосновском районе были установлены за счет средств АО «ТСК».

Кроме того, по просьбе органов местного самоуправления сетевая компания построила 250 метров линии уличного освещения в самом райцентре на улице Мичурина.

Работы были проведены в кратчайшие сроки.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Жители улицы Глазкова продолжают рисковать своей жизнью

В Моршанске и Уварово проводятся работы по модернизации уличного освещения

Модернизация уличного освещения в Мичуринске близится к завершению

Улицы наукограда будут освещать 4500 новых светодиодных светильников

ЖАРКАЯ ПОРА РЕМОНТА ДОРОГ

В ТАМБОВЕ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Более 30 домов в Тамбове до конца сентября останутся без горячей воды

10 сентября 2021
0
В районе бассейна «Надежда» пройдут работы по капитальному ремонту участка 18-й распределительной сети, завершить, которые планируют в конце месяца.

В Тамбовской области будут повторно прививать через полгода

10 сентября 2021
0
В администрации Тамбовской области принято решение прививать от коронавирусной инфекции лиц подлежащих обязательной вакцинации раз в полгода.

АО «ТСК» подарила Сосновскому району свыше двух километров светлой дороги

9 сентября 2021
0
Более 40 светодиодных светильников на участке дороги от рабочего посёлка Сосновка до Челнавского лесхоза в Сосновском районе были установлены за счет средств АО «ТСК».

Из-за очередного порыва канализации перекрыто движение по ул. Гастелло

7 сентября 2021
0
Вчера в Тамбове произошла очередная крупная коммунальная авария – повреждение на канализационном коллекторе по ул. Гастелло.

В Тамбовской области закрыли старейший спиртзавод

7 сентября 2021
0
В начале текущего года в селе Байловка 2-я Пичаевского района Тамбовской области старейший спиртзавод приостановил производство. Об этом сообщили местные жители депутату Артёму Александрову, который провел встречу с жителями села.

Тамбовчане продолжают бить тревогу по факту наркоторговли в жилом доме

7 сентября 2021
0
Летом на жилом доме в центре Тамбова на ул. Базарная появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям с просьбами сделать их жизнь безопаснее и положить конец накроторговле в доме.

«Пятерочка» планирует продвигать местных товаропроизводителей

6 сентября 2021
0
По результатам совещания в администрации Тамбовской области принято решение продвигать местных товаропроизводителей в сети «Пятерочка».

В Тамбовской области ожидаются заморозки

6 сентября 2021
0
Синоптики предупреждают, что в Тамбовской области завтра ожидаются заморозки. Столбик термометра может опуститься до минус 2 градусов. Потеплеет к концу недели до 17 градусов тепла.

В Тамбовской области закрыли старейшую школу

5 сентября 2021
0
Жители деревни Волхонщино в Ржаксинском районе Тамбовской области бьют тревогу – закрыли школу, которая была построена в дореволюционное время. В феврале текущего года в учреждении произошел пожар – сгорели крыша и спортзал, все остальное осталось целым, но школе нужен капитальный ремонт. Вместо

Тамбов единственный город, где сохраняется вторая смена

4 сентября 2021
0
На днях глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин провел встречу с активом города Тамбова, где среди прочего обсуждалась проблема второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Должны сделать прививку 100% подлежащих вакцинации сотрудников

4 сентября 2021
0
В постановление главного санитарного врача Тамбовской области внесли изменения. До ноября текущего года, следует завершить полный цикл вакцинации от коронавируса 100% тем лицам, которые подлежат обязательно вакцинации.

Стартовала акция превратим мусор в корм и лекарства для бездомных животных

4 сентября 2021
0
В Тамбовской области региональный оператор по обороту ТКО - АО «Тамбовская сетевая компания» совместно с «Экорус» решили поддержать бездомных животных из организации «Доброе сердце» совместной акцией.

Жители тамбовских сел лишены нормальных условий для жизни

3 сентября 2021
0
Жители села Николино Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу: на проблемы в их сельской местности власти не обращают внимание, а любые просьбы игнорируются.

В Тамбове планируют продать объекты культурного наследия

2 сентября 2021
0
На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили предложение администрации о включении в прогнозный план приватизации ряда объектов культурного наследия.

В 2022 году начнут расчистку участка реки Студенец

2 сентября 2021
0
На следующий год запланированы работы по расчистке участка реки Студенец на акватории более 500 метров от впадения реки в Цну до Девичьего моста. Основная цель мероприятия решения проблемы с подтоплением жилых домов в русле реки.

Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска

1 сентября 2021
0
В восьмой раз не увенчалась успехом попытка выбрать кандидатов на должность главы города Котовска.

Поставщика тепла и горячей воды могут признать банкротом

31 августа 2021
0
«Тамбовская областная сбытовая компания» заявила о своем намерении подать заявление о банкротстве ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Общество занимается поставкой тепла и горячей воды жителям Котовска и Тамбовского района.

Решается вопрос по «спорным территориям» на границах Тамбовской области

30 августа 2021
0
Продолжается работа по уточнению границ с соседними регионами, уточнены границы с тремя соседними субъектами РФ. В настоящее время ведутся переговоры с региональным правительством Пензенской области.

У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку

29 августа 2021
0
В Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с уголовным делом по факту незаконного отчуждения земельных участков у жителей поселка Новая Ляда Тамбовского района под заправку Лукойл-Черноземьенефтепродукт.

Завтра в Тамбове отключат электричество на девяти улицах

29 августа 2021
0
В связи с ремонтными работами на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова временно обесточат жилые дома на девяти улицах.

В Тамбов доставили мироточивый образ Божией Матери

29 августа 2021
0
Сегодня в город Тамбов из храма села Ивановка Сампурского района был доставлен мироточивый образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги