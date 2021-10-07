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В Тамбовской области зарегистрировано 8 случаев отравления грибами

Вчера, 17:49
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В Тамбовской области зарегистрировано 8 случаев отравления грибамиС началом грибного сезона в нашем регионе было зарегистрировано 8 случаев отравления грибами, в том числе с летальным исходом. Чаще всего отравившиеся грибники употребляли в пищу, такие грибы: сыроежки, курятники, сморчки, зеленушки и другие грибы, которые не были надлежащем образом приготовлены.

Отравление грибами относят к биологическим отравлениям, это одно из самых распространенных сезонных пищевых отравлений.
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