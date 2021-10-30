Тамбовская область вошла в аномальную зону с надомным голосованием Комментариев: 0



В своих выступления коммунисты отметили, что наш регион на выборах в 2021 году вошел в пятёрку регионов с самым высоким процентом надомного голосования. Это же является признаком фальсификаций: аномально высокая явка, вброс бюллетеней и другое. В частности, на выборах в Государственную Думу в Тамбовской области при явке в 58,9% надомное голосование составило целых аж 29,2%.



Где был запредельный результат надомного голосования, там и были запредельные результаты за представителей «партии власти». Например, в Умётском районе и г. Котовске результат КПРФ оказался чуть выше 7%.



Секретарь Тамбовского обкома КПРФ Артем Александров заявил, что нельзя организовать искажение итогов выборов без участия или молчаливого согласия глав муниципальных образований. Он призвал коммунистов на местах добиваться отставки глав, на территории которых были зафиксированы массовые нарушения, в том числе Тамбова, Тамбовского района, Котовска. Вчера состоялся Пленум Тамбовского областного отделения КПРФ, где коммунисты подвели окончательные итоги выборов.В своих выступления коммунисты отметили, что наш регион на выборах в 2021 году вошел в пятёрку регионов с самым высоким процентом надомного голосования. Это же является признаком фальсификаций: аномально высокая явка, вброс бюллетеней и другое. В частности, на выборах в Государственную Думу в Тамбовской области при явке в 58,9% надомное голосование составило целых аж 29,2%.Где был запредельный результат надомного голосования, там и были запредельные результаты за представителей «партии власти». Например, в Умётском районе и г. Котовске результат КПРФ оказался чуть выше 7%.Секретарь Тамбовского обкома КПРФ Артем Александров заявил, что нельзя организовать искажение итогов выборов без участия или молчаливого согласия глав муниципальных образований. Он призвал коммунистов на местах добиваться отставки глав, на территории которых были зафиксированы массовые нарушения, в том числе Тамбова, Тамбовского района, Котовска.



