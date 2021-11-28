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1 декабря – последний срок уплаты налогов физических лиц
Вчера, 10:52
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1 декабря истекает срок своевременной уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов за 2020 год.
В этом году налоговые органы региона сформировали физическим лицам 530 тысяч налоговых уведомлений. Из них 70 тысяч тамбовчане получили в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика», 460 тысяч направлены заказными письмами по почте.
По состоянию на 29 ноября в региональный и местный бюджеты поступило 1 370 млн рублей (70% от исчисленных сумм).
Налоги можно заплатить с помощью электронных сервисов Федеральной налоговой службы «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика», а также в банковских отделениях.
Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области напоминает, что за несвоевременно уплаченные налоги предусмотрено начисление пени за каждый календарный день просрочки. Кроме того, налоговыми органами проводятся и другие мероприятия, направленные на принудительное взыскание задолженности.
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