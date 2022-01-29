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Будут ли переводить студентов на «дистанционку»?
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в школах города Тамбова.
При этом пока преждевременно говорить о переводе на дистанционное образование студентов. На сегодняшний день пороги заболеваемости среди студентов и преподавателей системы среднего профессионального образования не превышены.
Детские сады планируют работать в штатном режиме.
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в школах города Тамбова.
По данным Тамбовстата в прошлом году в области в возрасте до года умерло 26 детей, что на 13% больше чем в 2020 году. Для сравнения в Липецкой области младенческая смертность составила 33 ребенка.
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Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о подвигах героев интернациональных войн и военных конфликтах. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию,
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты подняли вопрос необходимости усиления муниципального контроля.
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Завершился прием документов на конкурс по избранию главы администрации города Тамбова, документы подали четыре претендента. Сегодня состоится заседание рабочей группы конкурсной комиссии, после которого озвучат имена претендентов, допущенных к конкурсу.
Вчера на заседании Тамбовской городской Думы была обсуждена тема о намерениях ООО «РКС-Тамбов» приостановить услуги водоотведения на объектах муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» в связи с долгами предприятия.
На днях на железнодорожном путепроводе на ул. Гастелло в городе Тамбове произошло очередное ДТП - фура въехала в мостовое сооружение.
«РКС-Тамбов» грозится ограничить водоотведение на объектах муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис».
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После шестилетнего перерыва возобновил свою работу совет ректоров ВУЗов Тамбовской области, который возглавил директор Тамбовского филиала РАНХиГС Алексей Ильин.
15 февраля пройдет «прямая линия» с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в настоящее время идет сбор вопросов от жителей региона. Обращения принимаются под постом Максима Егорова, по бесплатной «горячей линии» 8-800-101-86-43, в официальной группе администрации ВК и т.д.
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10 февраля планируют объявить победителя в торгах по капитальному ремонту части автодороги Р-208 «Тамбов – Пенза» (9 – 19 км) – «Северный обход». Стоимость проекта 2,57 млрд рублей. Работы должны выполнить в течение трех лет.
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Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил конкурс по уборке снега для муниципальных образований. В конце зимнего сезона победитель получит современную коммунальную технику для уборки муниципалитета - снегоочиститель на базе КАМАЗа.