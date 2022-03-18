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На ярмарках сахар продают за 60 рублей
Сегодня в городе Тамбове начали работать дополнительные ярмарки (0+) по реализации социально значимых продуктов питания.
Торговые ряды работают с 9:00 до 17:00 в районе стадиона «Динамо» (Красноармейская площадь, 5) и на улице Базарной (от улицы Интернациональный до улицы Коммунальной).
В частности на ярмарках сахар продают 60 рублей за килограмм.
Фото: Павел Васильев
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