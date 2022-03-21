Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост 0 Россельхозбанк в последние три недели фиксирует существенный прирост вкладов физических лиц. За этот период было открыто около 1 млн вкладов на сумму более 500 млрд рублей, что сопоставимо с полугодовым объемом привлекаемых депозитов.

В Тамбовской области открывается сезон охоты 0 С 25 марта на территории южных районов региона открывается весенний сезон охот, а в северной части области охота стартует с 1 апреля.

В Тамбовской области примут меры для регулирования цен на стройматериалы 0 В Тамбовской области складывается непростая ситуация с ростом цен на стройматериалы. В этой связи региональные власти приняли решение не допустить увеличения наценки на поставляемую и реализуемую в регионе продукцию.

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения тепла 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова проводит проверку по факту длительного отключения тепла и горячей воды в северной части города. Авария произошла 12 марта, без тепла и горячей воды остались 23 многоквартирных дома, и пять социальных объектов.

Очередной вице-губернатор уходит в отставку 0 По информации издания «Ъ» врио заместителя главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев уходит в отставку по собственному желанию. Информацию подтверждают и в администрации Тамбовской области.

СМИ: обсуждается возможность отмены прямых выборов губернаторов 0 Вчера издание «Коммерсантъ» вышло с публикацией, что в Администрации Президента по просьбе региональных властей рассматривается возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года. Окончательного решения, по словам источников издания, пока нет, и приниматься оно будет на «самом

Россельхозбанк на 20% увеличил выпуск карт платежной системы UnionPay в Тамбовской области 0 С начала 2022 года РСХБ в Тамбове выпустил более 175 карт UnionPay и «Мир»-UnionPay, большая часть из них пришлась на первые недели марта. Это на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

За ложную прописку можно получить срок 0 17 марта в дежурную часть городского управления полиции поступила информация о факте фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания.

Во избежание отравления пчёл вводят специальную систему информирования 0 В Тамбовской области более 49,5 тысячи пчелосемей. Для эффективного развития отрасли и во избежание отравления пчёл агрохимикатами в Тамбовской области вводят специальную систему информирования.

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в 3,6 раза 0 По данным Тамбовстата в первом квартале 2022 года число умерших превышало число родившихся в 3,6 раза.

Следователи проводят проверку по факту выплаты зарплаты в «Козероге» 0 Следственный комитет в Тамбовской области организовал проверку информации по факту невыплаты заработной платы работникам строительной компании «Козерог». Согласно публикациям в СМИ последний раз работникам выплачивали деньги в декабре 2021 года, причём за октябрь.

В Тамбове начинается новая волна демонтажа незаконных гаражей 0 Администрация города Тамбова разыскивает собственники гаражей, расположенных в разных частях Тамбова, а именно на улицах Студeнецкой набережной, 33/172; Базарной, 117/50, 115/59; Чичeрина, 14, 14А, 16, 18; Киквидзе, 73.

Беженцы из ДНР и ЛНР получат помощь в трудоустройстве 0 Сотрудники центра занятости населения активно работают с беженцами из ДНР и ЛНР в плане их трудоустройства. На данный момент более 60 человек выразили готовность получить помощь в трудоустройстве.

На ярмарках сахар продают за 60 рублей 0 Сегодня в городе Тамбове начали работать дополнительные ярмарки (0+) по реализации социально значимых продуктов питания.

В Тамбове отказались переименовывать площадь В. Ленина 0 Совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе Тамбове отказался переименовывать ряд объектов в городе: «площадь Ленина» в «площадь Памяти жертв политических репрессий», «сквер им. В.И. Ленина» в «сквер Бориса Немцова», «площадь Ленина, остановка» в «площадь

Суд прекратил уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева 0 В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Элитстрой» Геннадия Берстёнева, которого обвиняли по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» при строительстве многоквартирного дома № 46 по ул.

Отдельные сахарные заводы начали устанавливать цену в долларах 0 В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение от ассоциации «Русбренд», что некоторые сахарные заводы в России начали предлагать совершать закупки по ценам, установленным в долларах. Оплату предлагается вести в рублях по курсу американской валюты на день совершения сделки. Таким образом,

Для облбольницы приобрели новое оборудование 0 Ведущая медицинская организация региона получила мобильные аппараты ЭКГ.

В Тамбовской области будут развернуты продовольственные ярмарки 0 Региональные власти на фоне роста покупательского спроса решили расширить увеличить количество торговых точек, в том числе ярмарок, на которых должна быть представлена продукция местных товаропроизводителей.

Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться 0 В Тамбовской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. В этой связи больницы и поликлиники региона, задействованные для помощи больным коронавирусом, возвращаются к своей профильной деятельности.