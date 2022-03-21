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В Тамбовской области примут меры для регулирования цен на стройматериалы

Сегодня, 09:10
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В Тамбовской области примут меры для регулирования цен на стройматериалыВ Тамбовской области складывается непростая ситуация с ростом цен на стройматериалы. В этой связи региональные власти приняли решение не допустить увеличения наценки на поставляемую и реализуемую в регионе продукцию.

Контролировать цены будет антимонопольная служба.

Кроме того, планируется смягчить требования в сфере регулирования рынка строительных материалов.

Фото - © pixabay.com
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