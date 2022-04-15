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За 2021 год снизились реальные доходы граждан

Сегодня, 10:24
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За 2021 год снизились реальные доходы граждан По информации Тамбовстата денежные доходы населения Тамбовской области в январе-декабре 2021 г. составили 356039,0 млн.рублей или в расчете на душу населения 29836 рублей 40 коп.

Реальные денежные доходы на душу населения по сравнению с 2020 годом снизились почти на 1%.
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За 2021 год снизились реальные доходы граждан

Сегодня, 10:24
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По информации Тамбовстата денежные доходы населения Тамбовской области в январе-декабре 2021 г. составили 356039,0 млн.рублей или в расчете на душу населения 29836 рублей 40 коп.

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