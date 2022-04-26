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Депутаты безвозмездно передали стадион «Спартак»
Вчера, 15:38
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Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать стадион «Спартак» из собственности города в собственность Тамбовской области. Целью передачи было заявлено приведение стадиона в нормативное состояние и дальнейшее финансирование всех расходов, связанных с его содержанием, из бюджета области.
Против передачи выступили депутаты от КПРФ. В частности депутат Артем Александров заявил на заседании: «Хотелось бы отметить, что подобные решения должны вноситься не в день заседания, а заблаговременно. Конечно, стадион нуждается в больших финансовых вливаниях, в развитии, но статус муниципального объекта ранее не мешал вкладывать в него денежные средства. Кроме того, стадион "Спартак" - практически единственный спортивный объект, который остался в собственности города».
Отметим, что несколько лет назад началась реконструкция объекта, которая до настоящего момента не завершена. Ранее власти заявляли, что работы они не планируют завершать.
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