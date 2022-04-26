Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Жители поселка Тамбовский лесхоз намерены живой цепью защищать лес

Рабочие ТВРЗ требуют индексации заработной платы

Жители ул. Куйбышева, 25: «Нашу жизнь превратили в постоянный кошмар»

Бывшего вице-губернатора Владимира Громова перевели под домашний арест

Из-за коммунальной аварии к домам не может проехать «скорая»

Начальник юротдела в медучреждении подозревается в получении взятки

В Тамбовской области создадут Правительство

Очередной вице-губернатор уходит в отставку

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в 3,6 раза

В Тамбовской области отменили масочный режим

В г. Мичуринске разместили баннер с изображением кавалера ордена Мужества

Тамбовчан ждет «ультраполярное вторжение»

» » Депутаты безвозмездно передали стадион «Спартак»

Депутаты безвозмездно передали стадион «Спартак»

Вчера, 15:38
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутаты безвозмездно передали стадион «Спартак» Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать стадион «Спартак» из собственности города в собственность Тамбовской области. Целью передачи было заявлено приведение стадиона в нормативное состояние и дальнейшее финансирование всех расходов, связанных с его содержанием, из бюджета области.

Против передачи выступили депутаты от КПРФ. В частности депутат Артем Александров заявил на заседании: «Хотелось бы отметить, что подобные решения должны вноситься не в день заседания, а заблаговременно. Конечно, стадион нуждается в больших финансовых вливаниях, в развитии, но статус муниципального объекта ранее не мешал вкладывать в него денежные средства. Кроме того, стадион "Спартак" - практически единственный спортивный объект, который остался в собственности города».

Отметим, что несколько лет назад началась реконструкция объекта, которая до настоящего момента не завершена. Ранее власти заявляли, что работы они не планируют завершать.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Область намерена забрать городской стадион «Спартак»

Тамбовчане не поддерживают предложение безвозмездно передать стадион «Спарт ...

Депутаты передали здание спортивной школы Тамбовской Епархии

Депутаты планируют безвозмездно передать Тамбовской Епархии здание спортшко ...

Депутаты гордумы передали систему теплоснабжения в собственность региона

На месте стадиона «Спартак» в Москве построят футбольную школу имени Льва Я ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове прошла акция в поддержку армии

Сегодня, 09:31
0
27 апреля на площади «Музыки» в Тамбове прошел митинг в поддержку спецоперации российской армии на Украине. По информации региональных властей в мероприятии приняли участие около 7 тыс. человек.

Депутаты безвозмездно передали стадион «Спартак»

Вчера, 15:38
0
Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать стадион «Спартак» из собственности города в собственность Тамбовской области. Целью передачи было заявлено приведение стадиона в нормативное состояние и дальнейшее финансирование всех расходов, связанных

Жители поселка Тамбовский лесхоз намерены живой цепью защищать лес

Вчера, 15:27
0
Нарастает конфликтная ситуация в поселке Тамбовский лесхоз в пригороде Тамбова, где жители выступают против застройки прибрежной зоны р. Цна. Долгие годы ситуация находилась в замороженном состоянии, и вот опять начались телодвижения, недавно приезжали потенциальные застройщики, которые начали

Участок дороги по улице Магистральной расширят до 4 полос

26 апреля 2022
0
В северной части Тамбова продолжаются работы по расширению участка улицы Магистральная до 4 полос в районе кольца до пересечения с ул. Пахотной. На строящемся участке подрядчик планирует установить освещение, оборудовать тротуары и заездные карманы для общественного транспорта.

Дорожный фонд области дополнительно получит 1,5 млрд рублей

26 апреля 2022
0
Правительство России распределило между регионами дополнительные денежные средства на региональные дорожные фонды. В частности наш регион дополнительно получит 1,5 млрд рублей.

В Тамбове прошел крестный ход

25 апреля 2022
0
24 апреля по центральным улицам Тамбова прошел крестный ход в честь дня Пасхи. Маршрут крестного хода пролёг от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря. По маршруту было временно ограничено движение транспортных средств.

В Первомайском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей

25 апреля 2022
0
Вчера на территории Первомайского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 69-летняя женщина, ещё три человека с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Любимый вид отдыха - путешествия по странам

25 апреля 2022
0
Компания SuperJob провела опрос среди жителей города Тамбова по вопросу предпочтений по видам отдыха. По результатам исследования самый любимый вид отдыха – путешествия по странам мира и городам.

При строительстве экотехнопарка планируется применение передовых технологий

24 апреля 2022
0
Недавно делегация АО «ТСК» встретились с руководством крупнейшего в восточной Европе комплекса по переработке отходов «Восток» группы компаний «Эколайн», который располагается в Московской области. На нем отбирают 30 видов вторичного сырья и переработка отходов этого мусорного гиганта достигает 75%

Долги по зарплате превышают 60 млн рублей

24 апреля 2022
0
В Тамбовской области остается сложной ситуация по росту задолженности по заработной плате.

Долгие годы сирота не могла получить жилье

24 апреля 2022
0
Прокуратура через суд добилась обеспечения сироты благоустроенным жильем. Как было установлено еще в 2016 году сирота была включена в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Однако положенное жилье заявительнице так и не предоставили.

Олегу Бетину присвоили звание Почетный гражданин Тамбовской области

23 апреля 2022
0
Вчера депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о присвоении звания Почётный гражданин Тамбовской области бывшему руководителю региона Олегу Бетину.

Китайская фирма требует от предпринимателей из Тамбова 620 тысяч рублей

23 апреля 2022
0
В арбитражный суд Тамбовской области поступили исковые заявления от «Альфа Групп Ко., Лтд» (компания из КНР) о взыскании с предпринимателей из Тамбова денежных средств. Фирма является обладателем исключительного права на изображение героев корейско-китайского мультсериала «Супер Крылья: Джетт и его

Рабочие ТВРЗ требуют индексации заработной платы

23 апреля 2022
0
Складывается непростая ситуация на Тамбовском вагоноремонтном заводе. По словам рабочих, ключевая проблема низкая заработная плата при тяжелых условиях труда.

Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиям

22 апреля 2022
0
Россельхозбанк с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного

На майские праздники сняли ковидные ограничения

22 апреля 2022
0
В администрации Тамбовской области приняли решение снять ковидные ограничения на проведение массовых мероприятий, которые будут посвящены майским праздникам.

Под Котовском обнаружен артиллерийский снаряд

22 апреля 2022
0
По информации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации под Котовском в лесополосе был найден артиллерийский снаряд. На место сразу же выехали специалисты.

Гарантийные дороги в Тамбове разваливаются

21 апреля 2022
0
В городе Тамбове активно проходит инспектирование недавно отремонтированных дорог. В частности депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров исследовал дороги по ул. Киквидзе и ул. Гастелло, которые буквально рассыпаются на глазах.

В Тамбове пройдёт Пасхальный крестный ход (0+)

21 апреля 2022
0
24 апреля в городе Тамбове митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавит пасхальный крестный ход, который начнется в 15 часов от Покровского собора (0+).

Руководителем зеленхоза назначали Елену Бастрыкину

21 апреля 2022
0
Решение руководства города Тамбова новым директором «Дирекции благоустройства и озеленения» назначена Елена Бастрыкина, работавшая ранее заместителем директора учреждения.

Сегодня в Тамбове проверят систему оповещения

21 апреля 2022
0
Сегодня в Тамбове в 10.00 часов проверят готовность системы оповещения населения в экстренных ситуациях.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, мичуринский район, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги