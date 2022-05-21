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Почти 1 тысяча человек приняла участие в забеге в Тамбове
Вчера в Тамбове прошел всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ. На дорожку вышло 950 любителей и спортсменов. Было предложено несколько дистанций от 1 до 10 и 21 км. На каждой дистанции определяли абсолютных победителей, а также разыгрывали призы и подарки.
Беговая трасса была проложена по ул. Набережной. Все финишировавшие любители активного отдыха получили памятные медали участников ЗаБега.
Фото: Алексей Бучнев
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