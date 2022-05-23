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Больше месяца службы не могут ликвидировать провал на ул. Гастелло
Прошло больше месяца, как на ул. Гастелло произошло обрушение асфальта, но никаких мер по ликвидации аварийной ситуации до настоящего момента не предпринято. По информации администрации города Тамбова о провале дорожного полотна чиновники оповестили городские службы, в том числе водоканал.
Действий не последовало, теперь чиновники написали жалобу в ГИБДД в связи не устранением последствий коммунальной аварии на автодороге.
Напомним, что ремонт улицы Гастелло в прошлом году обошелся бюджету более чем в 110 млн руб.
Фото: ИА «Онлайн Тамбов.ру»
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Прошло больше месяца, как на ул. Гастелло произошло обрушение асфальта, но никаких мер по ликвидации аварийной ситуации до настоящего момента не предпринято. По информации администрации города Тамбова о провале дорожного полотна чиновники оповестили городские службы, в том числе водоканал.
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