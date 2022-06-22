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Руководителей кооператива «Золотая Русь» будут судить
Сегодня, 11:29
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Прокуратура предъявила обвинения председателю и бухгалтеру тамбовского кредитно-потребительского кооператива «Золотая Русь» в совершении мошеннических действий со средствами вкладчиков.
По версии следствия, руководитель «Золотой Руси» организовала работу кооператива по принципу «финансовой пирамиды». Собрав за несколько лет с членов кооператива 4 млрд рублей. Кооператив должен вкладчикам вернуть более 700 млн рублей.
В настоящее время деятельность кооператива прекращена, в июне 2022 года КПК «Золотая Русь» был объявлен банкротом.
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